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Футбол13 января 2019 01:26Источник: The Telegraph

Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность пригласить на пост главного тренера команды нынешнего наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

По информации The Telegraph, руководство «Манчестер Юнайтед» все больше обеспокоено тем, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, являющийся главным кандидатом на пост наставника «красных дьяволов», может остаться к лондонском клубе по окончании сезона.

После 21-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм», набрав 48 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», имея в активе 38 баллов, располагается на шестом месте.

В воскресенье, 13 января, команды встретятся между собой в рамках 22-го тура чемпионата страны. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, до конца текущего сезона исполняющим обязанности главным тренером «Манчестер Юнайтед» назначен Оле-Гуннар Сульшер.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место на чемпионате мира в России. Действующее соглашение 48-летнего специалиста с Футбольной ассоциации Англии рассчитано до окончания чемпионата мира-2022.

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