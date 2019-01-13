Юрген Клопп: Нельзя сравнить такой футбол с оперой, но это по-прежнему хорошая песня - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 01:41Источник: Sky Sports

Юрген Клопп: Нельзя сравнить такой футбол с оперой, но это по-прежнему хорошая песня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:0).

- Думаю, моя команда продемонстрировала невероятно зрелое выступление. Я очень доволен, потому что это новый навык для нас, и мы должны его сохранить. Такой футбол нельзя сравнить с оперой, но это по-прежнему очень хорошая песня.

Это был не лучший матч в нашем исполнении в текущем сезоне, но я бы сказал, что это было самое зрелое выступление.

Это ведь так важно. В удачный день выиграть может каждый, в обычное время немного команд способны добиться победы, в плохой день мало клубов могут достигнуть подобного. Сегодня был не такой уж и плохой день, но очень непростой, потому что «Брайтон» сыграл очень здорово, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что после этой победы «Ливерпуль», набрав 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас».

#апл#фк ливерпуль#клопп юрген#фк брайтон
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