Сергей Силкин: «Динамо» может строить команду вокруг Юсупова

Футбол 13 января 2019 07:15 Источник: Rusfootball.info Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Артур Юсупов расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Юсупов может вернуться в московское «Динамо», за которое выступал с 2009 по 2015 года. Бывший тренер бело-голубых Сергей Силкин прокомментировал возможное возвращение футболиста.

«В свое время его уход стал для команды большой потерей. А сейчас на этой позиции играет кто попало. Игрока нормального там нет. Если он вернется, думаю, будет очень хорошо как для Артура, так и для клуба.

Это футболист, на которого можно рассчитывать и вокруг которого можно строить команду. Я не отслеживаю новости, и совершенно случайно узнал о том, что Юсупов должен вернуться. Очень обрадовался, хорошая новость. Потому что по своему потенциалу это игрок сборной.

Просто в том же «Ростове» ему в прошлом сезоне помешала раскрыться травма. Хотя и после травмы он, как правило, все время в стартовом составе выходил. Игрок конструктивный, очень интересный. Футболист, который много двигается на поле и участвует в единоборствах. Он и хороший «разрушитель», и отличный игрок созидательного плана: может и передачу сделать, и обыграть.

Единственный его маленький недостаток в том, что он очень много играет на команду в ущерб своим индивидуальным действиям. Он многое может сделать на поле, но всегда играет на партнеров», - цитирует Силкина Rusfootball.

В нынешнем сезоне Юсупов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

После первой части сезона РПЛ «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 17 матчей.