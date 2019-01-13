Гаттузо не исключил вариант ухода Игуаина в «Челси»

Футбол 13 января 2019 08:33 Источник: A Bola Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением насчет возможного ухода форварда Гонсало Игуаина в «Челси».

«У нас честные отношения. Мы говорим все друг другу без проблем. Когда кто-то принимает решение, трудно его переубедить. Мы можем попытаться, но чаще всего это бесполезно. Сейчас Игуаин игрок «Милана». И мы на него рассчитываем. Но я не знаю, что произойдет в ближайшие дни», - цитирует Гаттузо A Bola.

Ранее сообщалось, что «Челси» выкупит право заполучить игрока на второе полугодие, а также получит возможность пригласить его на постоянной основе за 36 млн евро.

На данный момент 31-летний Игуаин провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.