Гаттузо не исключил вариант ухода Игуаина в «Челси» - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 08:33Источник: A BolaАвтор: Сметанникова Дарья

Гаттузо не исключил вариант ухода Игуаина в «Челси»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением насчет возможного ухода форварда Гонсало Игуаина в «Челси».

«У нас честные отношения. Мы говорим все друг другу без проблем. Когда кто-то принимает решение, трудно его переубедить. Мы можем попытаться, но чаще всего это бесполезно. Сейчас Игуаин игрок «Милана». И мы на него рассчитываем. Но я не знаю, что произойдет в ближайшие дни», - цитирует Гаттузо A Bola.

Ранее сообщалось, что «Челси» выкупит право заполучить игрока на второе полугодие, а также получит возможность пригласить его на постоянной основе за 36 млн евро.

На данный момент 31-летний Игуаин провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.

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