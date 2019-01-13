Зобнин тренируется без ограничений (фото)

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин приступил к тренировкам без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Напомним, концовку первой части сезона Зобнин пропустил из-за травмы колена, полученной 25 ноября в первом матче команды под руководством Олега Кононова – с «Крыльями Советов».
😏 Хорошие новости, красно-белые!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2019 г.
Сегодня Роман Зобнин тренируется без ограничений. #Спартак #КрасноБелыеСборы #Spartak pic.twitter.com/nb1a6YwCJc
В этом сезоне 24-летний Зобнин принял участие в 20 официальных матчах за «Спартак» и отдал 1 результативный пас.
Сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 16 января. В последний его день у красно-белых запланирован контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.