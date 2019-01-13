Зобнин тренируется без ограничений (фото)

Футбол 13 января 2019 10:03 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин приступил к тренировкам без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, концовку первой части сезона Зобнин пропустил из-за травмы колена, полученной 25 ноября в первом матче команды под руководством Олега Кононова – с «Крыльями Советов».

В этом сезоне 24-летний Зобнин принял участие в 20 официальных матчах за «Спартак» и отдал 1 результативный пас.

Сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 16 января. В последний его день у красно-белых запланирован контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.