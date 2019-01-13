Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Футбол 13 января 2019 10:11 Источник: Sportarena Автор: Сметанникова Дарья

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в скором времени покинет немецкий клуб. Об этом сообщает Sport Arena.

Коноплянка стал сотрудничать с известным агентом Фали Рамадани, который работает с Миралемом Пьяничем и Матием Настасичем.

Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).

В текущем сезоне 29-летний украинский полузащитник провел за «Шальке» 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.