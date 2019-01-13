Оле-Гуннар Сульшер: У Рэшфорда есть потенциал достичь уровня Кейна

Футбол 13 января 2019 11:06 Источник: ESPN Автор: Сметанникова Дарья

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил уровень игры нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Рэшфорд может стать лучшим нападающим. Мы можем много говорить и Гарри Кейне и о его навыках, но Маркус тоже отличный форвард. У него есть потенциал, чтобы достичь уровня Кейна. У него отличная скорость, он стал сильнее физически и способен цепляться за мяч. Маркус — отличный связующий игрок. Мне очень интересно работать с Рэшфордом», - цитирует Сульшера ESPN.

В рамках 22 тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «МЮ» сегодня, 13 января, на стадионе «Уэмбли».