Юрген Клопп: Преимущество над «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» ничего не значит

Футбол 13 января 2019 11:41 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в 22-м туре АПЛ над «Брайтоном» (1:0).

«Мы показали очень зрелый футбол. Это новый навык для нас, его надо сохранить. Такую игру нельзя еще назвать оперой футбола, но это все еще очень хорошая песня. «Брайтон» сыграл здорово, так что для нас все сложилось непросто. Но в итоге день получился не такой уж и плохой.

Преимущество над «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»? Оно ничего не значит. Мы должны набирать все очки, какие можем. Сейчас у нас их 57, и это здорово», - цитирует Клоппа BBC.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас».