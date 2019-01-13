Дидье Дешам: Никогда не вызывал игроков в сборную по цвету их кожи

Футбол 13 января 2019 12:22 Источник: Marca Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на обвинения нападающего "Реала" Карима Бензема.

- Некоторые люди могут позволить себе слова, которые имеют серьезные последствия, выходящие за пределы всякого понимания. Такого я никогда не забуду.

Когда Карим заявил, что я нахожусь под давлением расистской части Франции, стало ясно, что он переступил черту. Я выбираю игроков для сборной из французских футболистов. Мне никогда не приходило в голову выбирать кого-то по цвету кожи или из-за религии, - приводит слова Дешама Marca.

Ранее Бензема, не вызывающийся в сборную Франции с 2015 года (после скандала с Матье Вальбуэна), обвинил Дидье Дешама в расизме.

Дешам привел французов к победе на чемпионате мира-2018 в России.