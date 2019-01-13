Дидье Дешам: Никогда не вызывал игроков в сборную по цвету их кожи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 января 2019 12:22Источник: MarcaАвтор: Спирин Дмитрий

Дидье Дешам: Никогда не вызывал игроков в сборную по цвету их кожи

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на обвинения нападающего "Реала" Карима Бензема.

- Некоторые люди могут позволить себе слова, которые имеют серьезные последствия, выходящие за пределы всякого понимания. Такого я никогда не забуду.

Когда Карим заявил, что я нахожусь под давлением расистской части Франции, стало ясно, что он переступил черту. Я выбираю игроков для сборной из французских футболистов. Мне никогда не приходило в голову выбирать кого-то по цвету кожи или из-за религии, - приводит слова Дешама Marca.

Ранее Бензема, не вызывающийся в сборную Франции с 2015 года (после скандала с Матье Вальбуэна), обвинил Дидье Дешама в расизме.

Дешам привел французов к победе на чемпионате мира-2018 в России.

#дешам дидье#бензема карим#сборная франции по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта