«Локомотив» вышел из отпуска

Футбол 13 января 2019 12:27 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Спирин Дмитрий

Футболисты и тренеры московского "Локомотива" вышли из отпуска и начали подготовку к весеннему отрезку сезона.

Поехали! 🌪

Собрались вместе после праздников и готовимся к тяжелой работе на сборах. А #прямосейчас – традиционный медосмотр 💊#РЖДТренировочныеСборы начнутся уже завтра! pic.twitter.com/ot4PjqnvTg — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 января 2019 г.

Железнодорожники занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.

3 марта в 18-м туре "Локомотив" на своем поле сыграет с "Крыльями Советов".