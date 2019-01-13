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Футбол13 января 2019 12:27Источник: ФК «Локомотив»Автор: Спирин Дмитрий

«Локомотив» вышел из отпуска

Футболисты и тренеры московского "Локомотива" вышли из отпуска и начали подготовку к весеннему отрезку сезона.

Железнодорожники занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.

3 марта в 18-м туре "Локомотив" на своем поле сыграет с "Крыльями Советов".

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