Максим Деменко: У «Краснодара» действительно хорошие шансы на чемпионство

Футбол 13 января 2019 12:49 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко полагает, что команде по силам выиграть чемпионат России-2018/19.

- В этом чемпионате команда имеет действительно хорошие шансы на чемпионство. Но тут борьба будет очень тяжелая. Однако, кроме этого есть возможность попасть в Лигу чемпионов, в которой "Краснодар" ни разу не играл.

С другой стороны, у клуба выработана позиция, по которой в команду не берутся очень дорогие футболисты. Трансферы проводятся после долгого анализа. Вот со шведскими игроками клуб угадал, и они показали хороший уровень. А ведь многие команды на этот рынок внимания не обращали. Не думаю, что будет какое-то суперприобретение, - цитирует Деменко "Евро-Футбол.ру".

"Краснодар" занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на одно очко.

3 марта команда на выезде сыграет со "Спартаком" в 18-м туре.