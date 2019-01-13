Максим Деменко: У «Краснодара» действительно хорошие шансы на чемпионство - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 12:49Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Спирин Дмитрий

Максим Деменко: У «Краснодара» действительно хорошие шансы на чемпионство

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко полагает, что команде по силам выиграть чемпионат России-2018/19.

- В этом чемпионате команда имеет действительно хорошие шансы на чемпионство. Но тут борьба будет очень тяжелая. Однако, кроме этого есть возможность попасть в Лигу чемпионов, в которой "Краснодар" ни разу не играл.

С другой стороны, у клуба выработана позиция, по которой в команду не берутся очень дорогие футболисты. Трансферы проводятся после долгого анализа. Вот со шведскими игроками клуб угадал, и они показали хороший уровень. А ведь многие команды на этот рынок внимания не обращали. Не думаю, что будет какое-то суперприобретение, - цитирует Деменко "Евро-Футбол.ру".

"Краснодар" занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на одно очко.

3 марта команда на выезде сыграет со "Спартаком" в 18-м туре.

#деменко максим#фк краснодар#рпл#Футбол-Россия
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