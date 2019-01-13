Заболотный – о призе за лучший гол: Впечатлен и очень рад этому (видео) - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 13:00Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Заболотный – о призе за лучший гол: Впечатлен и очень рад этому (видео)

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о готовности ко второй части сезона, а также поделился впечатлениями от приза за лучший гол команды в первой части сезона.

«Отличный отпуск получился. Провел все время вместе с семьей. Катались с детьми на горках, на санках. В общем, в таком чисто русском стиле провели выходные.

Нам давали план тренировок на время зимней паузы. Думаю, каждый его придерживался. Готовы отработать вторую половину на все сто процентов, будем рады вернуться на футбольные поля.

Приз за лучший гол? Большое спасибо болельщикам. Впечатлен и очень рад этому. Для меня это приятная новость, которая меня мотивирует. Еще больше буду работать на поле и доказывать, что достоин забивать еще больше», - приводит слова Заболотного пресс-служба клуба.

Победу в опросе одержал мяч, забитый 27-летним нападающим в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Мольде» (3:1) на стадионе «Санкт-Петербург». За него проголосовали 47,35 процента участников голосования.

#заболотный антон#фк зенит#Футбол-Россия#рпл
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