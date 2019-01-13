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Футбол13 января 2019 13:04Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Ерохин: Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о подготовке ко второй части сезона.

«Отпуск прошел очень хорошо. Провел все время только с семьей, потому что сезон был достаточно плотный, много матчей. Хотелось уделить больше времени супруге, сыну, родителям. Семейный отпуск получился, в общем.

Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы, увидеться с партнерами и тренером. С хорошим настроением начнем тренировочный процесс.

Лечился в отпуске, делал необходимые процедуры, которые рекомендовали врачи. На медосмотре как раз еще раз посмотрят как все проходит. И ближе к началу сборов будет видно», - цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

Напомним, первыми официальными матчами «Зенита» в 2019 году станут игры с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Они пройдут 14 февраля в Стамбуле и 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#ерохин александр#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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