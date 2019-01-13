Тренер вратарей «Спартака»: Чувствую себя в России хорошо, но скучаю по родной стране - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 13:14Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Тренер вратарей «Спартака»: Чувствую себя в России хорошо, но скучаю по родной стране

Тренер вратарей московского «Спартака» румын Даниэл Тудор рассказал о своей работе в России.

- Чувствую себя в России хорошо. Удовлетворен тем, как проходит мой шестой сезон в России, хотя я и скучаю по семье и родной стране.

Чемпионат России - очень сильный. На 70% использую в речи русский язык. В футболе и быту мне этого запаса хватает. Я, конечно, не Пушкин и не Достоевский, но понимаю речь, хотя и делаю много ошибок.

С Кононовым мы встретились еще в «Краснодаре», тогда мы заняли третье место в чемпионате России. Кононов делает ставку на атаку, любит футбол «Барселоны» и является поклонником этого стиля. Но в любом случае в такой схеме игры все начинается с вратаря.

«Спартак» - высококлассная команда, самый важный клуб в России. Находясь в нем, всегда подвергаешься давлению. Но это мечта любого российского футболиста, - цитирует Тудора портал GSP.ro.

Даниэл Тудор работает в России с 2013 года. Он был тренером вратарей в «Кубани», «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».

#тудор даниэл#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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