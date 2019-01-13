Юрий Жирков: Есть шансы увидеть меня весной на поле? Надеюсь

Футбол 13 января 2019 13:25 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как он провел отпуск.

«Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках. Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.

Больше занимался с ахиллом — растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал», - приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».

Напомним, первыми официальными матчами «Зенита» в 2019 году станут игры с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Они пройдут 14 февраля в Стамбуле и 21 февраля в Санкт-Петербурге.

В премьер-лиге «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Краснодар».