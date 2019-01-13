Юрий Жирков: Есть шансы увидеть меня весной на поле? Надеюсь - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 января 2019 13:25Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Юрий Жирков: Есть шансы увидеть меня весной на поле? Надеюсь

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как он провел отпуск.

«Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках. Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.

Больше занимался с ахиллом — растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал», - приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».

Напомним, первыми официальными матчами «Зенита» в 2019 году станут игры с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Они пройдут 14 февраля в Стамбуле и 21 февраля в Санкт-Петербурге.

В премьер-лиге «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Краснодар».

#жирков юрий#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта