Эрнесто Вальверде: Неймар мне не звонил, он - игрок другого клуба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 января 2019 13:29Источник: Goal.comАвтор: Спирин Дмитрий

Эрнесто Вальверде: Неймар мне не звонил, он - игрок другого клуба

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде опроверг слухи о том, что он обсуждал с нападающим «ПСЖ» Неймаром его возвращение в каталонский клуб.

- Неймар - отличный футболист, который хорошо сыграл на чемпионате мира, но сейчас он в другом клубе, так что мне больше нечего сказать об этом.

Звонок от Неймара? Ничего подобного не было. Мне никто не звонил. В прессе всегда появляются различные новости. Он является игроком «ПСЖ». Мы с уважением относимся к этому клубу, - цитирует Вальверде Goal.com.

Ранее испанское издание El Mundo сообщило, что Неймар жалеет о переходе в стан парижан и уже несколько раз просил представителей каталонского клуба вернуть его в команду.

#неймар#фк псж#фк барселона#испанская примера#лига 1#Возможные трансферы#вальверде эрнесто
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта