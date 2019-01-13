Эрнесто Вальверде: Неймар мне не звонил, он - игрок другого клуба

Футбол 13 января 2019 13:29 Источник: Goal.com Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде опроверг слухи о том, что он обсуждал с нападающим «ПСЖ» Неймаром его возвращение в каталонский клуб.

- Неймар - отличный футболист, который хорошо сыграл на чемпионате мира, но сейчас он в другом клубе, так что мне больше нечего сказать об этом.

Звонок от Неймара? Ничего подобного не было. Мне никто не звонил. В прессе всегда появляются различные новости. Он является игроком «ПСЖ». Мы с уважением относимся к этому клубу, - цитирует Вальверде Goal.com.

Ранее испанское издание El Mundo сообщило, что Неймар жалеет о переходе в стан парижан и уже несколько раз просил представителей каталонского клуба вернуть его в команду.