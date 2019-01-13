Риксен до конца жизни будет находиться в шотландской больнице

Футбол 13 января 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, рассказал, что остаток жизни проведет в шотландском госпитале.

- Я знаю, что останусь в этой больнице до конца своей жизни. У меня нет выбора, кроме как принять этот факт.

Врачи рассказали мне, какие у меня остаются варианты. Я не могу улететь домой, из-за недостатка кислорода. Здесь я чувствую себя как дома. Персонал очень хороший. В этом месте я буду находиться до самого конца.

Мне нужен профессиональный уход. В Испании я больше не могу оставаться. Я здесь уже три недели, и у меня все хорошо. В хосписе даже не так грустно находиться, как в самой больнице, - приводит слова Риксена The Scottish Sun.

42-летний Фернандо Риксен находится в больнице в городе Эйрдри. Ранее он принял участие в торжественной церемонии как бывший игрок «Рейнджерс».

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.