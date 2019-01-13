Александр Самедов: Понимаю, в какой футбол хочет играть Божович

Футбол 13 января 2019 15:48 Источник: ФК «Крылья Советов» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал подписание контракта с «Крыльями Советов».

«Для меня было важно, что во мне были заинтересованы главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович и директор по развитию Александр Шикунов. Мы давно знакомы. Созвонились и решили поработать вместе. Божович – хороший специалист, я знаю его требования, понимаю, в какой футбол он хочет играть.

Самара – хороший город, который принимал чемпионат мира по футболу. За то время, что я играю в чемпионате России, я много раз был в Самаре. Хорошие болельщики, новый стадион – хотя я еще помню «Металлург». Я очень рад, что буду играть за «Крылья Советов», постараюсь помочь команде.

У нас осталось 14 игр в чемпионате России. Я думаю, что все хотят видеть «Крылья» выше в турнирной таблице и выбраться из этой ситуации. У меня большая мотивация хорошо отыграть этот отрезок, помочь клубу и доказать себе, в первую очередь, что я могу играть на этом уровне и играть хорошо.

И Джано – мой близкий друг. Но на самом деле в «Крыльях» я знаю многих ребят. Сегодня встретил их на медобследовании, мы пообщались. Это и Сергей Рыжиков, и Серега Корниленко, много других футболистов. Так что никаких проблем, я думаю, не будет», – цитирует Самедова официальный сайт «Крыльев».

«Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Первую половину сезона Самедов провел в составе «Спартака», в зимнюю паузу контракт был расторгнут.

Из стана красно-белых в аренду в самарский клуб отправляются полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.