Дмитрий Комбаров: Изменения в «Спартаке» с приходом Кононова есть

Футбол 13 января 2019 15:54 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - об изменениях в команде с приходом нового главного тренера Олега Кононова.

Теории не скажу, много или мало. Ее столько, сколько нужно. Игр у нас сейчас нет, мы разбираем тренировочный процесс, упражнения. Видео смотрим, на макете все объясняют. Думаю, все идет своим чередом в том объеме, который нужен. Изменения есть, подробно рассказывать о них не буду.

У нас есть силовая работа, но без штанг - на поле. Если кто-то хочет поработать в зале, то может после занятия спокойно пойти и сделать это, - рассказал Комбаров в интервью Sport24.ru.

"Спартак" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.

Олег Кононов возглавил столичную команду 12 ноября прошлого года.