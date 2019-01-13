«Атлетико» обыграл «Леванте» благодаря голу Гризманна

Футбол 13 января 2019 16:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

В матче 19-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Леванте».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 57-й минуте с пенальти забил Антуан Гризманн.

Беспроигрышная серия мадридского клуба в чемпионате Испании достигла 16 матчей.

«Атлетико», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблицепримеры, «Леванте» (23) идет 11-м.

В следующем туре «Атлетико» на выезде 19 января сыграет с «Уэской», а «Леванте» на следующий день дома встретится с «Вальядолидом».