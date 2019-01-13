Шишкин перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

13 января "Крылья Советов" подписали необходимые документы об аренде защитника "Краснодара" Романа Шишкина.
До конца сезона-2018/19 Роман будет выступать за самарскую команду.
– Испытываю теплые чувства от того, что буду выступать за "Крылья Советов". Я уже играл за самарскую команду в 2009 году и мне все знакомо в Самаре. Я много полезного почерпнул для себя из того сезона, что выступал за "Крылья", и это помогло мне в дальнейшем.
Мы с "Краснодаром" приезжали в Самару в этом году, играли и в чемпионате, и в Кубке. Город поменялся в связи с чемпионатом мира, конечно же, отмечу новый стадион. В Самаре живут и играют мои друзья, поэтому мне вообще не придется адаптироваться. Отмечу, что знаком с Миодрагом Божовичем, мы работали с ним в "Локомотиве". Он проповедует свой стиль, я хорошо знаю его тренировочный процесс и думаю, что у нас не возникнет проблем в работе, – рассказал Роман Шишкин официальному сайту "Крыльев".
"Крылья Советов" арендовали у "Краснодара" Романа Шишкинаhttps://t.co/aOU8PYMlTh— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 января 2019 г.