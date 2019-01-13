Дмитрий Шляхтин: Божович доволен новичками «Крыльев Советов»

Футбол 13 января 2019 17:30 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин позитивно оценил итоги зимней трансферной кампании клуба.

«У «Крыльев» есть турнирная задача, для ее решения команде однозначно требовалось усиление состава. Мы взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена. Это позитивный момент, что мы сработали достаточно оперативно, еще до начала первого сбора, новички пройдут с командой всю подготовку.

При этом нельзя исключать, что не будет еще каких-то точечных приобретений, может быть, один-два игрока. Будем держать руку на пульсе, следить за трансферным рынком, смотреть ситуацию в нашей команде, учитывать мнение главного тренера.

Промежуточно расцениваю селекционную работу как хорошую, Божович доволен, все игроки с ним согласовывались, ключевые позиции усилили, финансово тоже все в пределах нормы. Итоговую оценку селекции можно будет давать по окончании сезона», - приводит слова Шляхтина агентство ТАСС.

В январе в «Крылья» уже перешли Александр Самедов, Роман Шишкин, Максим Карпов и Антон Зиньковский.

Кроме того, клуб арендовал Артема Тимофеева и Джано Ананидзе, а также продлил арендное соглашение с Виталием Денисовым.