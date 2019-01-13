Антон Зиньковский: Переход в «Крылья Советов» немного волнителен

Футбол 13 января 2019 18:12 Источник: ФК «Крылья Советов»

Полузащитник Антон Зиньковский – о переходе из «Чертаново» в самарские «Крылья Советов».

– Для меня переход в «Крылья Советов» немного волнителен, потому что это – премьер-лига, – приводит слова Зиньковского официальный сайт «Крыльев Совето». – Сразу нужно будет завоевывать свое место в составе, и необходимо помогать команде с первого матча против «Локомотива», набирать очки и подниматься по турнирной таблице.

– Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович проповедует атакующий футбол. Насколько вам близок стиль с акцентом на нападение?

– Я видел одну игру «Крыльев» под руководством Божовича – матч с «Ростовом», и до этого немного следил за командой. Конечно, мне импонирует игра в атаку, в «Чертаново» мы демонстрировали именно такой футбол. Такой же ждет меня и в «Крыльях». Надеюсь, помогать команде результативными действиями и забивать голы.

– Насколько для вас важна поддержка болельщиков?

– Она необходима любому футболисту. Хочется играть, когда команду поддерживают от 10-15 тысяч человек. Надеюсь, что мы будем радовать болельщиков на «Самара Арене».

– Кто вам рассказывал о «Крыльях» и Самаре?

– О клубе рассказывал Владимир Бартасевич, мой экс-одноклубник. А из состава «Крыльев» знаю Георгия Тигиева, Рамиля Шейдаева и Артема Тимофеева. Они пока не рассказывали о Самаре, только сегодня на медосмотре перекинулись парой слов. Думаю, на сборах познакомлюсь со всеми и мне расскажут про город и клуб.

– Оценивали ли уровень конкуренции за место в составе?

– Да, в «Крыльях» действительно собрались хорошие футболисты, и конкуренция высокая. Но куда деваться, мне нужно будет доказывать тренеру свое место в составе, поэтому посмотрим, кто будет играть в основе.

– Молодые игроки зачастую равняются на звездных футболистов. Кто в топе у вас?

– Если не называть Месси и Роналду, то это Модрич, Азар и Неймар.