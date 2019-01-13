Сборные Узбекистана и Японии досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 21:10Источник: «Советский спорт»

Сборные Узбекистана и Японии досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии

В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Узбекистана разгромила команду Туркменистана – 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Эльдор Шомуродов (24-я и 42-я минуты), а также по разу отличились Жавохир Сидиков (17) и Жаолиддин Машарипов (40).

В параллельной игре группы F сборная Японии переиграла команду Омана – 1:0.

Таким образом, Узбекистан и Япония с шестью очками заняли первое и второе место в квартете соответственно и досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии.

В заключительном матче группового этапа турнира узбекистанцы 17 января сыграют с японцами, а сборная Туркменистана встретится с командой Омана.

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