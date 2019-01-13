«МЮ», обыграв «Тоттенхэм», одержал шестую победу кряду под руководством Сульшера

Футбол 13 января 2019 21:29 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на поле стадиона «Уэмбли» обыграл «Тоттенхэм» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий Маркус Рэшфорд.

Стоит отметить, что «манкунианцы» одержали шестую победу в шести играх под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который возглавил команду в середине декабря. 45-летний норвежец обновил рекорд клуба и повторил рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в «МЮ» с пяти побед в чемпионате Англии.

Добавим, что «красные дьяволы» выиграли шесть последних встреч с общим счетом – 17:3.

«Манчестер Юнайтед» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице, а «Тоттенхэм» расположился на третьей строчке, имея в активе 48 очков.

В следующем туре «шпоры» 20 января на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «Юнайтед» днем ранее примет «Брайтон».

АПЛ

22-й тур

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0 (1:0)

Гол: Рэшфорд, 44

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Джонс, Эррера, Матич, Погба (Мактомини, 90), Лингард (Диогу Далот, 83), Марсьяль (Лукаку, 73), Рэшфорд.

Предупреждения: Алли, 50 – Эррера, 66; Погба, 78