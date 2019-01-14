«Реал» на 88-й минуте вырвал победу в матче с «Бетисом» - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 00:41Источник: «Советский спорт»

«Реал» на 88-й минуте вырвал победу в матче с «Бетисом»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Бетис» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Лука Модрич и Даниэль Себальос, забившие на 13-й и 88-й минутах, а у хозяев поля единожды на 67-й минуте отличился Серхио Каналес.

«Реал» с 33 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Бетис» расположился на седьмой строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «сливочные» 19 января примут «Севилью», а зелено-белые на следующий день встретятся с «Жироной».

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