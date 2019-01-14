«Марсель» и «Монако» поделили очки, Головин отыграл 72 минуты - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 01:01Источник: «Советский спорт»

«Марсель» и «Монако» поделили очки, Головин отыграл 72 минуты

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Монако» – 1:1.

У хозяев поля мяч забил Максим Лопес (13-я минута), а у гостей отличился Юри Тилеманс (38).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и отыграл 72 минуты, вместо него на поле появился Мусса Силла.

«Марсель» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Монако» расположился на 19-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 16 января на выезде сыграют с «Сент-Этьеном», а команда Тьерри Анри в тот же день примет «Ниццу».

Лига 1
20-й тур

«Марсель – «Монако» – 1:1 (1:1).

Голы: Лопес, 13 – Тилеманс, 38

«Марсель»: Манданда, Сарр, Роланду, Амави, Сансон, Пайет (Н"Жи, 74), Окампос, Лопес (Жермен, 90), Товен, Луис Густаво, Стротман.

«Монако»: Бенальо, Глик, Налдо, Бадиашиле, Балло (Серрано, 65), Рони Лопеш, Тилеманс, Головин (Силла, 72), Аит-Беннассер, Фабрегас, Хенрихс.

Предупреждения: Сансон, 58; Окампос, 74 – Силла, 79

#лига 1#фк монако#фк марсель#головин александр сергеевич
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