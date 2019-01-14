Александр Зинченко: Мне нравится в «Манчестер Сити». Хочу остаться здесь

Футбол 14 января 2019 07:18 Источник: Sport360 Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что украинец покинет команду и подпишет контракт с испанским клубом.

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду.

«Мне нравится в «Манчестер Сити», это великий клуб. Хочу остаться здесь.

Я счастлив быть частью этой команды, и хочу доказать, что достоин играть за неё, показывать свои умения и завоевывать трофеи», – приводит слова Зинченко Sport360.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.