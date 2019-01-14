Александр Зинченко: Мне нравится в «Манчестер Сити». Хочу остаться здесь - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 07:18Источник: Sport360Автор: Гичунцев Артур

Александр Зинченко: Мне нравится в «Манчестер Сити». Хочу остаться здесь

Ранее сообщалось, что украинец покинет команду и подпишет контракт с испанским клубом.

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду.

«Мне нравится в «Манчестер Сити», это великий клуб. Хочу остаться здесь.

Я счастлив быть частью этой команды, и хочу доказать, что достоин играть за неё, показывать свои умения и завоевывать трофеи», – приводит слова Зинченко Sport360.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

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