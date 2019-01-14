Александр Кокорин: Меня мучают боли в колене

Футбол 14 января 2019 10:24 Источник: «Известия» Автор: Спирин Дмитрий

Александр Кокорин, находящийся под стражей в СИЗО «Бутырка», пожаловался на боли в колене.

- Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. В СИЗО можно вызвать врача? Не знал. Но что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит, - цитируют Кокорина "Известия".

В декабре Мосгорсуд подтвердил законность продления до 8 февраля срока ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.