Футбол 14 января 2019 11:05 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Паредес вместе с другими игроками «Зенита» проходит медосмотр

Футболисты петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони и Леандро Паредес проходят медосмотр в одной из клиник Санкт-Петербурга.