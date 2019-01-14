Паредес вместе с другими игроками «Зенита» проходит медосмотр

Футболисты петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони и Леандро Паредес проходят медосмотр в одной из клиник Санкт-Петербурга.
Нобоа получил разрыв крестообразных связок в августе и пропустил большую часть первой половины сезона. Ригони первую половину сезона провел в аренде в итальянской "Аталанте". За эту команду 25-летний аргентинец провел 12 матчей и забил 3 гола.
Помимо Нобоа, Ригони и Паредеса, медосмотр проходят остальные иностранные футболисты "Зенита": Луиш Нету, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Клаудио Маркизио, Эрнани, Роберт Мак и Себастьян Дриусси.
Ранее сообщалось, что Паредесом интересуется лондонский "Челси".