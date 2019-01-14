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Футбол14 января 2019 11:05Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Паредес вместе с другими игроками «Зенита» проходит медосмотр

Футболисты петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони и Леандро Паредес проходят медосмотр в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Нобоа получил разрыв крестообразных связок в августе и пропустил большую часть первой половины сезона. Ригони первую половину сезона провел в аренде в итальянской "Аталанте". За эту команду 25-летний аргентинец провел 12 матчей и забил 3 гола.

Помимо Нобоа, Ригони и Паредеса, медосмотр проходят остальные иностранные футболисты "Зенита": Луиш Нету, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Клаудио Маркизио, Эрнани, Роберт Мак и Себастьян Дриусси.

Ранее сообщалось, что Паредесом интересуется лондонский "Челси".

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