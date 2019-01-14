Алексей Миранчук: «Локомотив» настроен защитить чемпионский титул - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 11:13Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Алексей Миранчук: «Локомотив» настроен защитить чемпионский титул

На данный момент подопечные Юрия Семина занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о целях столичного клуба на текущий сезон.

"Вчера прошел медобследование, все хорошо. В отпуске с 26 декабря выполнял тренерские установки и индивидуальные задания. Самое главное – это то, что в команде все живы-здоровы. Отпуск получился достаточно затяжной, поэтому ребята уже успели соскучиться друг по другу, по тренировкам и нагрузкам, поэтому с нетерпением ждем начала тренировочных сборов.

Минимальной задачей на вторую половину сезона является попадание в зону Лиги Чемпионов, так как нам, безусловно, хочется вернуться в этот турнир и принимать участие в главном клубном европейском соревновании на постоянной основе. Во-вторых, все хотят и настроены защитить чемпионский титул. Уверен, что мы сможем хорошо подготовиться, заложим базу и подойдем ко второй части чемпионата России в прекрасной физической и игровой форме", – цитирует полузащитника ТАСС.

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