Олег Кононов: Никому не могу гарантировать место в старте. Тем более Глушакову

Футбол 14 января 2019 11:52 Источник: Youtube Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 21 матч и забил 2 гола.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался о положении полузащитника Дениса Глушакова, который после ухода Массимо Карреры подвергся критики со стороны болельщиков.

"Я никому не могу гарантировать место в стартовом составе. Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции.

Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в "Спартаке". Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.

Что касается трибун... Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав. Я привык брать на себя ответственность.

То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать требованиям – будет играть. Не будет соответствовать – не будет", – сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди".