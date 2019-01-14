Кононов прокомментировал последние события вокруг Мамаева

Футбол 14 января 2019 12:03 Источник: Youtube Автор: Гичунцев Артур

Специалист тренировал игрока в "Краснодаре.

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов не оставил без внимания непростую ситуацию полузащитника Павла Мамаева, который оказался за решеткой.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал игрока до 8 февраля за участие в избиении трех человек в центре столицы.

"Павел крепкий человек. Мне жаль, что все так происходит. Он должен играть. В моем понимании, конечно, ситуация сложная. Но я думаю, что он справится. Он сильный человек и будет еще играть", – сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди".

Напомним, Александр Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.