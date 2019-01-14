Олег Кононов: Тот стиль игры, который я выбрал, подходит под ту игру, которая была при Романцеве - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 12:15Источник: YoutubeАвтор: Гичунцев Артур

Олег Кононов: Тот стиль игры, который я выбрал, подходит под ту игру, которая была при Романцеве

На посту наставника красно-белых российский специалист сменил Массимо Карреру.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился эмоциями от переезда в столичный клуб.

"Встреча с Романцевым – это не декорация. Я никогда ни под кого не подстраивался. У меня есть собственное мировоззрение. Не смотрю, кто и как будет реагировать.

Тот стиль игры, который я выбрал, подходит под ту игру, которая была при Олеге Ивановиче. Возможно, потому меня и пригласили сюда.

Да, я не спартаковец, но я с детства болел за "Спартак". Мне нравился тот футбол, который был при Бескове. История "Спартака" очень символична лично для меня.

Понятно, что Олег Иванович – это величина, который доказал все игрой команды и результатами. Многие его воспитанники сейчас тренируют команды премьер-лиги. Это большое достижение", – сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди".

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