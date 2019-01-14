Клаудио Маркизио: Удивлен тому, как Санкт-Петербург изменился зимой. Это какое-то волшебство

Футбол 14 января 2019 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, как он провел зимний отпуск.

- На Рождество я поехал в Турин вместе с семьей. А после мы отправились в теплые края, где почти все время провели на пляже. Старался посвятить все время детям - играл с ними каждый день. Ну а теперь снова настало время футбола и усердной работы.

Знаете, я прилетел в Петербург только вчера, и был очень сильно удивлен тому, как город изменился зимой. Никогда не видел столько снега, все вокруг замерзло, это просто какое-то волшебство! Поэтому для начала я просто буду наслаждаться этой красотой, а потом - посмотрим, - цитирует итальянца официальный сайт "Зенита".

Напомним, минувшим летом Маркизио покинул "Ювентус" и стал игроком петербургского клуба.