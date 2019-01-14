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Футбол14 января 2019 12:36Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Нобоа рассказал, когда планирует вернуться на поле

Ранее сообщалось, что хавбек повредил связки колена.

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в беседе с клубной пресс-службой заявил о скором возвращении в строй.

«Во время отпуска тренировался каждый день. Тренеры и врачи составили специальную программу. Тратил на занятия два-три часа. Но пока я не тренировался с командой, так что трудно сказать, насколько я сейчас готов. Думаю, на сборах буду заниматься по индивидуальной программе, а потом буду постепенно присоединяться в общей группе. Очень надеюсь, что смогу вернуться на поле уже в матче с «Фенербахче».

Очень сильно соскучился по мячу. Практически все мои тренировки были посвящены бегу и разным упражнениям, но все – без мяча. По мячу соскучился больше всего», – приводит слова Нобоа пресс-служба «Зенита».

Напомним, 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» состоится 12 февраля.

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#нобоа кристиан
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