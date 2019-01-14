Нобоа рассказал, когда планирует вернуться на поле

Футбол 14 января 2019 12:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что хавбек повредил связки колена.

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в беседе с клубной пресс-службой заявил о скором возвращении в строй.

«Во время отпуска тренировался каждый день. Тренеры и врачи составили специальную программу. Тратил на занятия два-три часа. Но пока я не тренировался с командой, так что трудно сказать, насколько я сейчас готов. Думаю, на сборах буду заниматься по индивидуальной программе, а потом буду постепенно присоединяться в общей группе. Очень надеюсь, что смогу вернуться на поле уже в матче с «Фенербахче».

Очень сильно соскучился по мячу. Практически все мои тренировки были посвящены бегу и разным упражнениям, но все – без мяча. По мячу соскучился больше всего», – приводит слова Нобоа пресс-служба «Зенита».

Напомним, 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» состоится 12 февраля.