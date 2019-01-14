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Футбол14 января 2019 12:59Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

«Кубань» планирует погасить долги за счет продажи имущества

Напомним, Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом ФК "Кубань".

Конкурсный управляющий "Кубани" Евгений Слушкин сообщил, что клуб будет гасить долги перед кредиторами в том числе за счет реализации имущества.

"Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества на торги, оценка имущества еще не проведена. В реестре кредиторов числится более 50, общая сумма составляет больше 1 миллиарда рублей", – сказал Слушкин, чьи слова приводит ТАСС. При этом он уточнил, что в судах в этом году продолжатся слушания нескольких десятков апелляционных жалоб.

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