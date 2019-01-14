ЦСКА сыграет с «Мольде» и «Вентспилсом» на сборах - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 13:19Источник: ПФК ЦСКААвтор: Спирин Дмитрий

ЦСКА сыграет с «Мольде» и «Вентспилсом» на сборах

ЦСКА узнал своих соперников в товарищеских матчах на первом тренировочном сборе в Кампоаморе.

21 января команда сыграет с латвийским «Вентспилсом», а 22 января - с норвежским «Мольде». Первая игра начнется в 18:00 мск, а вторая - в 14:00 мск, сообщает официальный сайт красно-синих.

Первый сбор ЦСКА продлится с 10 по 22 января. Следующие два сбора команда также проведет в Кампоаморе - с 26 января по 7 февраля и с 11 по 23 февраля.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

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