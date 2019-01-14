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Футбол14 января 2019 13:42Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

«Локомотив» отправился на сбор в Катар

"Локомотив" отправился на первый учебно- тренировочный сбор в Катар в составе 21 игрока.

Напомним, футболисты "Локомотива" вышли из отпуска в воскресенье. Часть игроков уже успела пройти медицинское обследование, остальные пройдут его уже после первого сбора.

Остальные игроки команды присоединятся к команде непосредственно на сборах. Сбор продлится с 14 по 22 января, - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе железнодорожников.

Полностью состав футболистов "Локомотива", отправившихся на сборы из Москвы, выглядит следующим образом:

вратари - Антон Коченков, Никита Медведев, Виталий Сычев;

защитники - Брайан Идову, Тарас Михалик, Владислав Игнатьев, Михаил Лысов, Мацей Рубус, Владислав Игнатьев, Иван Лапшов, Вадим Логинов;

полузащитники - Даниил Куликов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Роман Тугарев, Алексей Миронов;

нападающие - Эдер Лопес, Федор Смолов.

"Локомотив" является действующим чемпионом России.

В текущем сезоне железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 матчей и отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

#фк локомотив#рпл#Футбол-Россия
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