Эмилиано Ригони: Чувствую себя более полноценным футболистом по сравнению с первым зенитовским этапом - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 13:57Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Эмилиано Ригони: Чувствую себя более полноценным футболистом по сравнению с первым зенитовским этапом

Футболист "Зенита" Эмилиано Ригони рад возвращению в команду из Санкт- Петербурга после аренды в итальянской "Аталанте".

- Я доволен, чувствую себя счастливым, вернувшись сюда, понимаю, что это еще один шанс для меня, и я надеюсь, что смогу им воспользоваться. Итальянский чемпионат достаточно конкурентный, и, поиграв там, чувствую, что развился в разных качествах как физически, так и технически, и вообще по футбольной части. Там немножко другая система, я играл несколько на других позициях по сравнению с "Зенитом". Сейчас чувствую себя более полноценным футболистом по сравнению с своим первым зенитовским этапом, - цитирует Ригони агентство ТАСС.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года, "Аталанта" арендовала полузащитника в августе 2018. За итальянский клуб он провел 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

#ригони эмилиано#фк зенит#Футбол-Россия#рпл
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