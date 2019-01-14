Поль Погба: Я наслаждаюсь футболом, при Моуринью было сложно это делать

Футбол 14 января 2019 14:10 Источник: Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о работе с исполняющим обязанности главного тренера команды Оле-Гуннаром Сульшером.

- Я наслаждаюсь футболом. В системе Моуринью это было сложно делать, учитывая, какую тактику мы использовали. Мне нравится больше атаковать, прессинговать, играть выше.

Иногда я могу сыграть в защите, хотя это не является моей сильной стороной. Там, где я играю сейчас, мы понимаем друг друга с ребятами, здесь я чувствую себя комфортнее всего.

То обстоятельство, что сзади есть Матич и Эррера, мне помогает. Я знаю, что Матич там будет, поэтому мы можем высоко прессинговать, а я могу пройти и ударить. Это ровно то, что я делаю с того момента, как пришел новый тренер. Знаю, что у меня позади есть подстраховка, поэтому чувствую свободу.

Победа над «Тоттенхэмом» была очень важна. Это большая проверка. Очки были нужны и нам, и им, так что мы очень гордимся.

Мой голевой пас? Ну да, здорово получилось, но мы над этим работали. Мы знали о слабости «Тоттенхэма», когда они атакуют одним флангом. Нам нужно подняться выше и атаковать другим краем. Рэшфорд здорово прорвался, а я постарался выполнить идеальный пас.

Попасть в четверку лучших – это наша цель. Мы должны продолжить бороться за нее, - приводит слова Погба Sky Sports.

Напомним, что «манкунианцы» одержали шестую победу в шести играх под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который возглавил команду в середине декабря.