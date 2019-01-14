Эмери планирует продать Озила для получения средств на трансферы

Футбол 14 января 2019 14:12 Источник: The Daily Mail Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери хочет, чтобы руководство футбольного клуба нашло вариант продолжения карьеры для полузащитника Месута Озила.

Это позволит высвободить средства для покупки новичков в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

30-летний немецкий полузащитник не заинтересован в том, чтобы переходить в другой клуб на правах аренды, а потенциальных претендентов на футболиста может отпугнуть его высокая зарплата - 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, в феврале 2018 года Озил подписал новое долгосрочное соглашение с "Арсеналом".