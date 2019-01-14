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Футбол14 января 2019 14:12Источник: The Daily MailАвтор: Спирин Дмитрий

Эмери планирует продать Озила для получения средств на трансферы

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери хочет, чтобы руководство футбольного клуба нашло вариант продолжения карьеры для полузащитника Месута Озила.

Это позволит высвободить средства для покупки новичков в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

30-летний немецкий полузащитник не заинтересован в том, чтобы переходить в другой клуб на правах аренды, а потенциальных претендентов на футболиста может отпугнуть его высокая зарплата - 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, в феврале 2018 года Озил подписал новое долгосрочное соглашение с "Арсеналом".

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