Анри поддержал Головина после матча с "Марселем"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поддержал российского полузащитника Александра Головина в раздевалке после матча чемпионата Франции по футболу с "Марселем".
"После игры Анри остался доволен игрой Головина, а по моменту с промахом сказал в раздевалке: "Ничего страшного, в следующий раз забьешь", - цитирует Анри источник, близкий к клубу, на который ссылается агентство "Р-Спорт".
В воскресенье "Марсель" и "Монако" сыграли вничью в 20-м туре чемпионата Франции – 1:1. Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке своей команды.