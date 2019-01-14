Анри поддержал Головина после матча с "Марселем"

Футбол 14 января 2019 14:25 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поддержал российского полузащитника Александра Головина в раздевалке после матча чемпионата Франции по футболу с "Марселем".

"После игры Анри остался доволен игрой Головина, а по моменту с промахом сказал в раздевалке: "Ничего страшного, в следующий раз забьешь", - цитирует Анри источник, близкий к клубу, на который ссылается агентство "Р-Спорт".

В воскресенье "Марсель" и "Монако" сыграли вничью в 20-м туре чемпионата Франции – 1:1. Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке своей команды.