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Футбол14 января 2019 14:25Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Анри поддержал Головина после матча с "Марселем"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поддержал российского полузащитника Александра Головина в раздевалке после матча чемпионата Франции по футболу с "Марселем".

"После игры Анри остался доволен игрой Головина, а по моменту с промахом сказал в раздевалке: "Ничего страшного, в следующий раз забьешь", - цитирует Анри источник, близкий к клубу, на который ссылается агентство "Р-Спорт".

В воскресенье "Марсель" и "Монако" сыграли вничью в 20-м туре чемпионата Франции – 1:1. Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке своей команды.

#анри тьерри#головин александр сергеевич#фк монако#лига 1#Футбол-Россия
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