Эмилиано Ригони: Одной из главных своих целей «Зенит» ставит успех в Европе

Футбол 14 января 2019 14:58 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Форвард Эмилиано Ригони считает, что успех на европейской арене является одной из важнейших целей для клуба.

- Безусловно, мы всегда думаем о самых больших целях, которые у нас могут быть. "Зенит" - это сильная команда, которая, безусловно, одной из главных своих целей ставит успех в Европе. Мы должны думать, как победить, иметь мышление победителя и не опускать планку своих задач. У нас прекрасный состав, и в целом Лига Европы - один из важнейших турниров для нас в этом сезоне, - цитирует Ригони агентство ТАСС.

В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с турецким "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный - 21 февраля в Санкт-Петербурге.