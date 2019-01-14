Эмилиано Ригони: Одной из главных своих целей «Зенит» ставит успех в Европе - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 14:58Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Эмилиано Ригони: Одной из главных своих целей «Зенит» ставит успех в Европе

Форвард Эмилиано Ригони считает, что успех на европейской арене является одной из важнейших целей для клуба.

- Безусловно, мы всегда думаем о самых больших целях, которые у нас могут быть. "Зенит" - это сильная команда, которая, безусловно, одной из главных своих целей ставит успех в Европе. Мы должны думать, как победить, иметь мышление победителя и не опускать планку своих задач. У нас прекрасный состав, и в целом Лига Европы - один из важнейших турниров для нас в этом сезоне, - цитирует Ригони агентство ТАСС.

В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с турецким "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный - 21 февраля в Санкт-Петербурге.

#ригони эмилиано#фк зенит#Футбол-Россия#лига европы
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