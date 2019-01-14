Ильзат Ахметов: Дриусси дернул мою руку, и я сразу понял - с плечом что-то не то - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 14:59Источник: Bobsoccer

Ильзат Ахметов: Дриусси дернул мою руку, и я сразу понял - с плечом что-то не то

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил, что продолжает тренироваться под наблюдением физиотерапевта.

- Чувствую себя хорошо, дискомфорта не испытываю. Тренируюсь, набираю форму, не забываю про плечо. Пока еще приходится помнить про профилактика. Постепенно набираю форму и кондиции.

Также тут занимался Виктор Васин, мы работали под наблюдением физиотерапевта нашей команды. Можно сказать, проходил реабилитацию в Кампоаморе.

В матче с «Зенитом» после падения понял, что ситуация, к сожалению, не очень хорошая. В прыжке в момент единоборства Дриусси дернул мою руку, и я сразу понял - с плечом что-то не так. Не мог им двигать уже в тот момент, когда лежал на поле, - рассказал Ахметов в интервью, видео которого размещено на портале Bobsoccer.

Напомним, что Ахметов в ноябре получил травму плеча в игре с «Зенитом».

#Футбол-Россия#рпл#ахметов ильзат#фк цска
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