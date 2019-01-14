Тренеры БАТЭ будут стажироваться у Слуцкого в Голландии - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 15:41Источник: ФК БАТЭАвтор: Спирин Дмитрий

Тренеры БАТЭ будут стажироваться у Слуцкого в Голландии

14 января группа тренеров БАТЭ отправилась на стажировку в «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий.

В делегацию включены представители основного состава клуба - Алексей Бага, Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд и новоиспеченный главный тренер дубля Кирилл Альшевский.

На протяжении нескольких дней специалисты будут наблюдать за подготовкой "Витесса".

Во время отсутствия Кирилла Альшевского резервистами БАТЭ будут руководить его ассистенты - Дмитрий Лихтарович и Александр Михайлов, сообщает официальный сайт белорусской команды.

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