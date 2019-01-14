Тренерский штаб «Зенита» пополнил бразильский специалист

Футбол 14 января 2019 16:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Старший тренер «Уфы» Вильям Артур де Оливейра пополнил тренерский штаб «Зенита», утверждает телеграм-канал Sport_inside.

Сообщается, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак был лично заинтересован в нем и пытался пригласить бразильца еще летом.

36-летний Вильям входит в тренерский штаб «Уфы» с 2015 года. В России он играл не только за уфимскую команду, а также за «Амкар», «Шинник» и брянское «Динамо».

Вильям был первым бразильским игроком в истории «Амкара» и первым иностранным игроком в истории «Уфы».