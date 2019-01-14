Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи «Манчестер Юнайтед»

Футбол 14 января 2019 17:23 Источник: Manchester Evening News

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон помогает главному тренеру «красных дьяволов» Оле-Гуннару Сульшеру при работе с командой.

Как сообщает Manchester Evening News, Фергюсон, который дважды посещал тренировочную базу «Юнайтед» с тех пор, как в прошлом месяце Сольшер был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера команды, помогает норвежскому специалисту проводить предматчевый анализ и принимает участие в выборе состава на игру.

Отмечается, что окончательное решение принимает именно Сульшер, норвежец ценит вклад Фергюсона.

Ранее сообщалось, что именно Фергюсон поспособствовал решению руководства «Манчестер Юнайтед» пригласить Сульшера.