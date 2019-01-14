«Боруссия» Д заплатила 15 млн евро за 19-летнего защитника «Бока Хуниорс» - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 18:29Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

«Боруссия» Д заплатила 15 млн евро за 19-летнего защитника «Бока Хуниорс»

Защитник «Бока Хуниорс» Леонардо Балерди продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Подробности личного контракта и трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.com, аргентинский клуб выручил на продаже футболиста 15 миллионов евро.

Балерди является воспитанником «Боки». В текущем сезоне он дебютировал в основном составе клуба и принял участие в пяти играх чемпионата Аргентины. Также на его счету два матча в составе молодежной сборной Аргентины.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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