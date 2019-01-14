Алиса Аршавина: Жаль, что в свои 37 лет Андрей ведет себя как пацан - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 18:41Источник: StarHit

Алиса Аршавина: Жаль, что в свои 37 лет Андрей ведет себя как пацан

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин не интересуется дочерью Есенией, об этом сообщила Алиса Аршавина.

– Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни.

Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки, – приводит слова Аршавиной «Стархит».

Напомним, Накануне Нового года стало известно, что экс-нападающий «Зенита» и лондонского «Арсенала» расстался с супругой Алисой, с которой был вместе около семи лет.

#Футбол-Россия#аршавин андрей
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